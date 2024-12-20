Kuşburnunun sırrı! Kırmızı mucize cildi yeniler

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu, doğal yöntemlerden geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor, parlatıyor ve zaman içerisinde oluşacak kırışıklıkları engelliyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah nokta oluşumunu önlüyor. Çatlak görünümü azaltıyor. Gözaltı morluklarını da gideriyor. Nemlendirici etkisiyle kuruluğu önlüyor. Bolca E vitamini içerdiğinden ciltte oluşan lekeleri temizliyor. Ayrıca öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu semptomlarını hafifletiyor. Kolesterol ve tansiyonu dengeliyor. Kalp sağlığını koruyor.

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