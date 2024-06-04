Kuru fasulye ile birlikte pilav yiyenlere geçmiş olsun! Yıllardır midemize kötülük ediyormuşuz

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Türk mutfağının klasikleri arasında yer alan kuru fasulye ve pilav, birçok insan için en sevilen yemeklerden biridir. Bu lezzetli ikiliyi birlikte tüketmek bir gelenek haline gelse de, son zamanlarda yapılan araştırmalar bu alışkanlığın sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkileri olabileceğine işaret ediyor.

KURU FASULYE VE PİLAVI BİRLİKTE YEMENİN ZARARI! Kuru fasulye, içerdiği oligosakkaritler nedeniyle sindirimi zor bir besindir ve gaz oluşumuna neden olur. Pilavın yüksek karbonhidrat içeriği ise bu sorunu daha da artırabilir. Sonuç olarak, kuru fasulye ve pilavın birlikte tüketilmesi, bazı kişilerde şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak rahatsızlıkları gibi sorunlara yol açabilir.