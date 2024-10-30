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Kulak temizleme çubukları, cep telefonu... Uzmanı kulaklara zarar veren etkenleri anlattı

Sağlıklı olmak sağlıklı davranışlardan geçiyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulaklara zarar veren etkenleri anlatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Kulak temizleme çubukları, cep telefonu... Uzmanı kulaklara zarar veren etkenleri anlattı

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Sağlıklı olmak sağlıklı davranışlardan geçiyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulaklara zarar veren etkenleri anlatıyor:

Kulak temizleme çubukları: Kulak kirinin kulak kanalında tıkanmasına neden olarak kulağa zarar verir. Kulak kiri kendini kulak dışına doğru atmaya meyillidir. Kulak çubukları ile kendi kendini temizleyen bu sistem bozulmuş olur.

Kulak damlası: Bazı kulak damlaları kulak için zararlı özellik taşır. Bu damlaların rastgele ve bilinçsizce kullanılması kulağı zarar verir. İçerisinde ne olduğu belli olmayan bir takım karışımlar kulak kanalı Ph dengesini bozarak kulakta mantar enfeksiyonu ve iltihap oluşmasına neden olarak kulağa zarar verebilir.

Cep telefonu: Radyasyon ve elektromanyetik dalga yayarak kulağa zarar verebilir. Özellikle ilk arama esna- sında kulağa tutulması en fazla elektromanyetik dalga yayarak kulakta çınlamaya ve zonklamaya neden olabilir.

Yüksek ses ve gürültü: Yüksek sesle müzik dinlemek, kulak korumasız silah atışı yapmak, sesli ortamlarda çalışmak, yüksek sesli patlamalara maruz kalmak, yüksek sesle eğlence merkezi gibi ortamlarda çalışmak İşitmeye zarar verir.

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