Kuduz insandan insana geçer mi, bulaşır mı? Aşı ne zaman yapılmalı? Kuduz hastalığı belirtileri neler, TEDAVİSİ YOK MU?

Bitlis'te köpek tarafından ısırılan iki çocuktan birinin kuduz olmasının ardından endişelenen birçok kişi konu hakkında detayları araştırdı. İşte detaylar..
KUDUZ İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİR Mİ?
Kuduz hastalığı insanlara bulaşabildiği gibi kuduz hastalığına yakalanmış bir insandan başka bir insana da bulaşabilmektedir. Önlem olarak aşısı bulunan kuduz hastalığı, yakalandıktan sonra sonra ise herhangi bir tedavi yöntemine sahip değildir.
"KUDUZ OLUP YAŞAYAN 15 VAKA VAR"
10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in tedavisini takip eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz hastalığa ilişkin önemli bilgiler verdi.Cengiz, dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15-17 arasında vaka bulunduğunu söyledi.
Bu kişilerin bir kısmında aşı olurken kuduz geliştiğine dikkati çeken Cengiz, "Bu nedenle kuduz, gelişen kişilerde yaşamaları için mucizelere gereksinim duyulan bir hastalık, ne yazık ki" ifadesini kullandı.