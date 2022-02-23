Küçük safra kesesi taşları sarılık hastalığına yol açıyor!

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hemen altında bulunan safra kesesi, küçük armut şeklinde bir organdır. Karaciğer tarafından üretilen safrayı depolayan safra kesesinde çeşitli nedenlerle taş oluşabilmektedir. Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, safra kesesi hakkında bilinmeyen konulara değiniyor: Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur. Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder.