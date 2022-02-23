Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Küçük safra kesesi taşları sarılık hastalığına yol açıyor!

    Karın bölgesinde oluşan küçük safra kesesi taşları, sarılık hastalığına yol açıyor. Susuz kalmamak büyük önem taşıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Sarı tehlike!
    Karaciğerin hemen altında bulunan safra kesesi, küçük armut şeklinde bir organdır. Karaciğer tarafından üretilen safrayı depolayan safra kesesinde çeşitli nedenlerle taş oluşabilmektedir. Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, safra kesesi hakkında bilinmeyen konulara değiniyor: Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur. Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Sağlık Küçük safra kesesi taşları sarılık hastalığına yol açıyor!
        SON DAKİKA