Kronik pelvik ağrısı kadınların hayat kalitesini azaltıyor

Kronik pelvik (alt karın bölgesi) ağrı sendromunun, kadınlarda göbek deliğinin altındaki ve kalçalarının arasındaki bölgede 6 ay veya daha uzun süren ağrı olarak tanımlanıyor. Doç. Dr. Cihan Comba, pelvik ağrılarının ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Şunları anlatıyor: Pelvik ağrılarının belirtiler, şiddetli ve sabit ağrı, gelen ve giden ağrı (aralıklı), donuk ağrı, keskin ağrılar veya kramplar ve pelvisin derinliklerinde basınç veya ağırlıktır. Rahatsızlık, uzun süre ayakta kaldıktan sonra yoğunlaşabilir.



UYUYAMAZ HALE GETİRİR

Ağrı hafif ve rahatsız edici olabilir veya o kadar şiddetli olabilir ki, iş hayatınızı etkileyebilir, uyuyamaz ve egzersiz yapamazsınız. Genel olarak pelvik ağrı günlük hayatı bozuyor veya semptomlar kötüleşiyorsa doktora gidilmesi gerekiyor. Kronik pelvik ağrı, birden fazla nedeni olabilen karmaşık bir durumdur. Ağrı birkaç tıbbi durumun sonucu olabilir. Örneğin, bir kadında her ikisi de kronik pelvik ağrıya katkıda bulunan endometriozis ve interstisyel sistit olabilir.



ALTINDA FARKLI HASTALIK OLABİLİR

Yumurtalık kisti, kas-iskelet sistemi sorunları, yumurtalık kalıntısı, miyomlar, ağrılı mesane sendromu, psikolojik faktörler pelvik ağrıya neden olabilir. Tanı konurken hekimin pelvik muayenesi, laboratuvar testleri, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI), laparaskopi yöntemlerinden yararlanılır. Birçok kadın için optimal yaklaşım, tedavilerin bir kombinasyonunu içerir. Tedavide ilaçlar, hormon tedavileri, antibiyotikler ve antidepresanlar kullanılır. Bazen de ameliyat önerilebilir. Meditasyon ve derin nefes alma gibi birçok teknik kendi başına öğrenilebilir. Kronik ağrı endişe ve strese neden olabilir, bu da ağrınızı daha da kötüleştirebilir.

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