Kriz riski göbekte büyür

Kalp ve damar hastalıkları, ülkemizde hemen her yaş grubunu tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, ülkemizde her iki ölümden birinin kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kolesterol ile sigaranın yanı sıra fazla kilonun da kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Erkeklerde 40 yaşından itibaren, kadınları ise menopozdan sonra tehdit eden kalp hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.İlerleyen yaş, kalp ve damar hastalığının en yaygın nedeni olarak biliniyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre aile üyelerinde 50 yaş öncesi kalp ve damar hastalık öyküsü olan grupta yüzde 50 oranında daha fazla risk taşıyor. Dr. Alagiç, "Bu sorunu yaşayan kadınların yüzde 30'u 60 yaşına kadar; erkeklerin ise yüzde 50'si 50 yaşına kadar kalp krizi geçi- riyor. Erken tanı ve tedavi ile koroner arter hastalığını yüzde 80 oranla azaltmak mümkün" diyor.Kalp hastalıklarıyla mücadelenin temelinde risk faktörlerinin belirlenmesi ve risklere karşı önlem alınması oluşturuyor. Risk belirlemede ve tanıda kullanılan ana görüntüleme yöntemleri arasında koroner arter kalsiyum skoru, kontrastlı bilgisayarlı tomografi, koroner anjiyografi, karotis ultrasonu ve ekokardiyografi yer alıyor.Nermina Alagiç, kalbi korumanın yollarını sıralıyor:ürünleri kullanıyorsanız bırakın.150-300 dakika orta şiddette (yürüme, yüzme, jogging vb.) veya 75- 150 dakika yüksek tempoda egzersiz yapın.koruyun.gün en az 200 gram meyve ve sebze tüketin.Omega-3 miktarı yüksek balık tüketin.et tüketiminizi sınırlandırın.30 gram çiğ kuruyemiş tüketin.varsa şeker dengenize dikkat edin.5 gramdan fazla tuz tüketmeyin.