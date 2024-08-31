Körlüğe yol açan sarı nokta hastalığında umut verici gelişme!

Türkiye'de ve tüm dünyada 60 yaş üzeri kişilerde görme kaybı sebeple- rinin başında gelen halk arasındaki adıyla sarı nokta hastalığının tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor. Kuru ve yaş tip makula dejenerasyonu şeklinde ikiye ayrılan hastalığa yakalanan kişiler okuma, araç kullanma, TV seyretme gibi günlük işlerini gerçekleştirirken bile zorluk yaşayabiliyor. Hastalık kontrol altına alınmadığında ise ilerleyerek merkezi görmede kayıplara sebep olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, tedaviyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

ONAY ALMIŞ İLK VE TEK TEDAVİ

Kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD), yaş tipe göre daha yavaş ilerleyen bir hastalık. Yaşlı nüfusta geri dönüşü olmayan görme kaybının en sık sebebidir. Hastalarımızın vitamin, mineral, lutein gibi pigment takviyelerini düzenli almalarını, ultraviyole ve diğer risk faktörlerinden korunmalarını öneriyoruz. Hastalar zamanla görsel keskinliklerinin azaldığını, özellikle az ışıkta zor gördüklerini deneyimlemekteler. Özel dalga boylarındaki ışığın göze iletilerek uygulanan fotobiyomodülasyon yöntemi, sarı nokta hastalığı için onaylanmış ilk ve tek tedavidir. Valeda Işık İletim Sistemi, bu amaçla kullanılan cihazın adıdır.

ERKENDEN YAKALIYOR

Kuru tip sarı nokta hastalığıyla mücadelede özel dalga boylarındaki ışığı göze ileterek yapılan fotobiyomodülasyon yöntemiyle farklı dalga boylarında ışık kullanarak retina hücre ölümü ve enflamasyonu engellemek hedefleniyor. Bu yöntem hücrelerin fonksiyonlarını iyileştirmeye yönelik olarak kullanılan düşük seviyeli ışık tabanlı bir terapi yöntemidir. Fotobiyomodülasyon, drusen birikintilerinin başladığında önerilmektedir.

YAN ETKİSİ YOK!

Her kuru tip makula dejenerasyonu hastası için uygun olmayabilir. Tedavi edilen ve edilmeyen kuru tip YBMD hastalarının sonuçlarının karşılaştırmalı, ileriye dönük çalışmasının iki yıllık takip sonuçları, fotobiyomodülasyon tedavisi ile retina altında biriken drusenin büyüme ve artış hızında anlamlı azalma olduğunu gösterdi. Herhangi bir yan etkinin görülmedi. Görme kaybını azaltıyor.