KOAH hastalığının belirtileri neler?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), solunum yollarında kalıcı tıkanıklık ve nefes darlığına yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kayhan, "Uzun süreli sigara, toz, duman maruziyeti 45 yaşından sonra KOAH hastalığının ortaya çıkmasına yol açabilir" diyor. Belirtileri öksürük, balgam ve nefes darlığı olan KOAH'ın tanısının solunum fonksiyon testi ve akciğer görüntülemesiyle konulduğuna değinen Kayhan, "Tanı konulan hastalarımızın tedavisi ilaç tedavisi ve bronkoskopik yöntemlerle başarıyla yapılmaktadır" diye konuşuyor.

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