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Klozetten 17 bin kat daha pis olduğu kanıtlandı! Yastıklarınıza sakın ama sakın bunu yapmayın

Özenle yıkadığınız yastık ve yastık kılıflarının tam anlamıyla temiz olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, yastıkların ve yatak takımlarının tam bir mikrop yuvası olduğunu ortaya koyuyor. Bir yatak firmasının araştırma bulgularına göre, yastık kılıfları klozet kapaklarından 17 bin kat daha fazla bakteri içerebilirken, çarşaflar yalnızca bir haftalık kullanımda banyo kapı kollarından 25 bin kat daha fazla bakteri toplayabiliyor.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 20:16 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 20:16
Klozetten 17 bin kat daha pis olduğu kanıtlandı! Yastıklarınıza sakın ama sakın bunu yapmayın

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Bu bakteriler sadece zararsız türler değil; zatürre gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilen ve antibiyotik direncini artıran suşları da içerebilirler. Yatak yüzeylerinde, gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteriler bile tespit edilmiştir.

KLOZET KAPAĞINDAN 17 BİN KAT DAHA KİRLİ

Uzmanlar, yatak takımlarının hijyenini sağlamak için, özellikle aşırı terliyorsanız, cildiniz veya saçlarınız yağlıysa ya da makyajla uyuyorsanız yastık kılıflarınızı daha sık yıkamanızı öneriyor.

Yastık kılıfındaki aşınma ve yıpranma, görünür bir kirlenme olmasa bile tehlikeli bakterileri barındırabileceğinden, haftalık yıkama yeterli olmayabilir.

DOĞRU TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Saten veya pamuk gibi çeşitli kumaş türleri bakteri üremesini belirgin şekilde etkilemez; dolayısıyla, kullanılan malzemeden bağımsız olarak doğru temizlik yöntemleri önemlidir. Yastık kılıflarını temizlerken, derinlemesine bir temizlik sağlamak için sıcak su ve etkili bir deterjan kullanmak büyük önem taşır.

YASTIKLARIN DEĞİŞİM SÜRESİ

Ancak sorun sadece bakterilerle sınırlı değil; yastıklar ayrıca ter, yağ ve ölü deri hücrelerini emerek küf ve alerjenlerin oluşumuna neden olabilir. Bu riski azaltmak için uzmanlar, yastıkların 1-2 yılda bir tamamen değiştirilmesini tavsiye ediyor.

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