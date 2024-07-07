Klozetten 17 bin kat daha pis olduğu kanıtlandı! Yastıklarınıza sakın ama sakın bunu yapmayın

Saten veya pamuk gibi çeşitli kumaş türleri bakteri üremesini belirgin şekilde etkilemez; dolayısıyla, kullanılan malzemeden bağımsız olarak doğru temizlik yöntemleri önemlidir. Yastık kılıflarını temizlerken, derinlemesine bir temizlik sağlamak için sıcak su ve etkili bir deterjan kullanmak büyük önem taşır.

YASTIKLARIN DEĞİŞİM SÜRESİ

Ancak sorun sadece bakterilerle sınırlı değil; yastıklar ayrıca ter, yağ ve ölü deri hücrelerini emerek küf ve alerjenlerin oluşumuna neden olabilir. Bu riski azaltmak için uzmanlar, yastıkların 1-2 yılda bir tamamen değiştirilmesini tavsiye ediyor.