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Klima romatizmayı çağırır

Yanlış klima kullanımı hasta ediyor. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürüğe yol açıyor. Ayrıca romatizma şikayetlerini de artırıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Klima romatizmayı çağırır

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Doğru kullanılmayan klimalar, hastalık saçıyor! Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hasan Demirhan, klima hastalığının akut farenjit ve griple karıştığını söylüyor. Yaz aylarında yüksek ateş, halsizlik, terleme, ses kısıklığı, öksürüğe neden olan lejyoner hastalığının klimadan kaynaklandığını belirtiyor. "Hastalık bakteriyel olduğundan antibiyotik kullanımı gerekir. Bunun yanı sıra istirahat, bol sıvı tüketimi C ve D vitamin takviyesi şart" bilgisini veriyor. Akut farenjitte, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısının ön planda olduğunu belirten Dr. Demirhan, sözlerini şöyle sonlandırıyor: 2 hafta iyileşme görülür. Orta kulak iltihabı, sinüzit, boyunda apse ve romatizmal ateşe neden olması dolayısıyla tanı ve tedavisi hayati önem taşır. Tedavide geç kalınmamalıdır.

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