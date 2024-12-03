Kistin doktoru kuru: Uzmanı uyardı! İşlenmiş gıdalardan uzak durun

Polikistik Over Sendromu (PCOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PCOS etkilerinin azaldığını gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içeren beslenme düzeni ile bu hastalığın neden olduğu olumsuzlukların bittiğini söylüyor. Hastalara doğal, işlem görmemiş besinler, yüksek lifli gıdalar, yeşil sebzeler, brokoli ve karnabahar, kuru fasulye, mercimek tüketmeyi öneriyor. "İşlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısında bulunuyor.

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