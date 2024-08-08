Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın! İçine bir kaşık koymak yeterli

Kış aylarında hem lezzetsiz hem de pahalı fiyatlara satılan domatesler, milyonlarca insanın yaz aylarında konserve stoklamasına neden oluyor. Ancak, bu süreçte yapılacak hatalar tüm emeğinizin boşa gitmesine neden olabilir. İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar...