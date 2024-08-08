Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın! İçine bir kaşık koymak yeterli

Kış aylarında hem lezzetsiz hem de pahalı fiyatlara satılan domatesler, milyonlarca insanın yaz aylarında konserve stoklamasına neden oluyor. Ancak, bu süreçte yapılacak hatalar tüm emeğinizin boşa gitmesine neden olabilir. İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar...
İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden geliyor. Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Sarah Brunn 2023 yılında yapılan bir gıda güvenliği konferansında "Konserve kapaklarının yeniden kullanılmaması gerektiği, kapakların sızdırmazlık özelliğini kaybetmesi nedeniyle önemli bir konudur" şeklinde belirtiyor. İşte kışlık domates hazırlamanın püf noktaları...
🛑 ASLA AYNI KAPAĞI KULLANMAYIN
Birçok ev hanımı, önceki yıllarda kullanılan konserve kapaklarını tekrar kullanmayı tercih ediyor. Ancak, kapakların tek kullanımlık olması gerekiyor. Geçmişte kullanılan bir kapak ile yeniden konserve yapmak, ürünün aylarca beklemesi düşünüldüğünde, hazırladığınız yiyeceğin bozulmasına neden olabilir. Kaynatılmış domatesleri, tek kullanımlık kapaklarla muhafaza etmelisiniz.