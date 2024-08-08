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Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın! İçine bir kaşık koymak yeterli

Kış aylarında hem lezzetsiz hem de pahalı domatesler, yaz aylarında konserve hazırlamanın önemini arttırıyor. Ancak doğru yöntemler kullanılmazsa, tüm emekleriniz boşa gidebilir. İşte sağlıklı konserve hazırlamanın püf noktaları...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 20:33 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 20:34
Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın! İçine bir kaşık koymak yeterli

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Kış aylarında hem lezzetsiz hem de pahalı fiyatlara satılan domatesler, milyonlarca insanın yaz aylarında konserve stoklamasına neden oluyor. Ancak, bu süreçte yapılacak hatalar tüm emeğinizin boşa gitmesine neden olabilir. İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar...

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden geliyor. Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Sarah Brunn 2023 yılında yapılan bir gıda güvenliği konferansında "Konserve kapaklarının yeniden kullanılmaması gerektiği, kapakların sızdırmazlık özelliğini kaybetmesi nedeniyle önemli bir konudur" şeklinde belirtiyor. İşte kışlık domates hazırlamanın püf noktaları...


🛑 ASLA AYNI KAPAĞI KULLANMAYIN

Birçok ev hanımı, önceki yıllarda kullanılan konserve kapaklarını tekrar kullanmayı tercih ediyor. Ancak, kapakların tek kullanımlık olması gerekiyor. Geçmişte kullanılan bir kapak ile yeniden konserve yapmak, ürünün aylarca beklemesi düşünüldüğünde, hazırladığınız yiyeceğin bozulmasına neden olabilir. Kaynatılmış domatesleri, tek kullanımlık kapaklarla muhafaza etmelisiniz.

🔊 ASİT SESİ DUYUYORSANIZ DİKKAT EDİN

Kapakları tamamen kapattığınızı düşünseniz bile, konserveleri her 10 günde bir kontrol etmelisiniz. Bu kontrolü, konservelerin olduğu alana giderek kulağınızı cam kavanozlara dayayarak yapabilirsiniz. Duyulabilecek sesler, konservenizin hava kaçırdığını gösterecektir.

⚠️ ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Sesin hangi konserveden geldiğini bulup bu konserveyi imha etmelisiniz. Türkiye'de her yıl, hava kaçıran konservelere bağlı gıda zehirlenmesi vakaları görülmekte. Bu vakalar bazı zamanlarda ölümle sonuçlanabiliyor.

🧂 MUTLAKA KAYA TUZU KULLANIN

Konservelerin aylar sonrasında eşsiz lezzette kalması için sofra tuzunu tercih etmemelisiniz. Orta boy bir konserveye eklenecek 2 kaşık kaya tuzu, konservenin maksimum lezzete ulaşmasını sağlar.

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