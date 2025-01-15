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Kısırlık tarih olacak! Uzmanı sperm yapan yiyecekleri sıraladı: Keçiboynuzu, ceviz...

Genç çiftler arasında hızla yayılan kısırlık, sağlıklı beslenmeyle tarih oluyor. Ceviz, sarımsak ve keçiboynuzu erkeklerde sperm kalitesini yükseltiyor. Baba olma şansını artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Kısırlık tarih olacak! Uzmanı sperm yapan yiyecekleri sıraladı: Keçiboynuzu, ceviz...

İÇİNDEKİLER

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    Kısırlık, çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Erkeklerde görülen ürolojik hastalıklar, kısırlığı beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr.
    Hakan Yoldakalmaz, doğru beslenmenin erkeklerde babalık şansını artırdığını ve kısırlık riskini azalttığını söylüyor.
    BALIK: Omega-3 içeriği sayesinde sperm kalitesini artırır. Baba olmak için haftada 2 kez somon, sardalya ve hamsi tüketilmesi önerilir.
    MEYVE-SEBZE: Çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi C vitamini içeren meyveler spermin kalite ve hareketini artırır. Ayrıca narenciye, brokoli, havuç ve muz da sperm sağlığını korur.
    DOMATES: Spermin sayı ve kalitesini artırır. Prostat kanserinden de korur.
    KURUYEMİŞLER: Makul miktarda tüketilmesi, sperm kalitesini artırır.
    KEÇİBOYNUZU: Sperm ile yumurta etkileşimini sağlar.
    ÇİKOLATA: Spermin kalitesini olumlu etkiler. Baba olma şansını artırır.
    SU: Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. Sperm miktarını artırır.

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