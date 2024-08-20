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Kısırlık riski göbekle büyür: Obezite hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Obezite, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Diyabetten kısırlığa kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Kısırlık riski göbekle büyür: Obezite hastalıklara davetiye çıkarıyor!

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Günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarının başında, obezite geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı fazla kilo, neden olduğu farklı hastalıklarla her yıl 3 milyon kişiyi hayattan koparıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, obezitenin kalp krizi, inme, hipertansiyon, insülin direnci, koroner arter hastalığı, metabolik sendrom, safra kesesi taşı ve hastalıkları, osteoartrit, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım, adet düzensizlikleri, infertilite ve reflü gibi hastalıklara yol açtığını söylüyor. Obeziteden korunmanın yollarını sıralıyor:

- Besinleri ağzınızda yavaş yavaş ve iyi çiğneyin.
- Hazır meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içeceklerden uzak durun.
- Günlük 2.5-3 litre su tüketin.
- Aşırı tuz tüketiminden kaçının.
- Sıkıntılı, stresli ve öfkeli durumlarda yemek yemeyin.
- Öğün atlamayın ve ara öğünleri ihmal etmeyin.
- Yiyecekleri hazırlarken kızartmak yerine, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanın.
- Egzersiz yapın. Fiziksel aktif olmaya özen gösterin.
- Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdar gibi ekmekler yiyin.
- Tereyağı, margarin, içyağı gibi katı yağlar yerine, zeytinyağı gibi sıvı yağlar tüketin.
- Prebiyotik besinler alın. Bu besinleri yeterli tüketemiyorsanız, probiyotik destekler kullanın.

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