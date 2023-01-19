Kış sofralarının vazgeçilmezi turşu hem lezzetiyle hem de yararlarıyla büyülüyor

Lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna birçok çeşidiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu, kendine has lezzetiyle mutluluk veriyor. İşte turşunun 6 faydası:

Kan şekerini dengeliyor: Yemekle beraber yenildiğinde öğünün mideyi terk etme süresi yavaşlıyor, insülin salınımı dengeleniyor.

Sporcularda krampları azaltıyor: Turşu suyu tüketiminin egzersiz sonrasındaki krampları azalttığına dair çalışma sonuçları bulunuyor.

Kansere karşı koruyucu: Tek bir turşu çeşidine ağırlık vermek yerine çeşitlendirerek kansere karşı etkili bir çözüm bulabilirsiniz.

Soğuk algınlığını önler: Pancar ve lahana turşusuyla soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturabilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiriyor: Turşu bütüncül olarak bağışıklık sistemini koruyor.

Kabızlığa karşı etkili: Bağırsak sağlığını koruyan turşu, kabızlığa iyi geliyor.



KABIZLIĞA KIRMIZI ERİK

Vitamin deposu kırmızı erik anti-aging etkisi ile yaşlanmaya savaş açıyor. Pankreas, bağırsak, mide ve meme kanseriyle savaşıyor. Kabızlığı ve şişkinliği alıyor.



KATARAKTA KURU KAYISI

Antioksidan deposu kayısı, kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kataraktla mücadele eder.



NANE NEFES AÇAR

Hoş kokulu nane, dişleri temizliyor. Sivilcelerle mücadele ediyor. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitiriyor. Baş ağrısını azalıp, ciğerleri temizliyor.

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