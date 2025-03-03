Kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopen cilt sağlığını destekliyor!

Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızıbiber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğini belirtiyor.



53 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez hem formda kalmak hem de cildini beslemek için öğünlerinde kırmızı biber tüketiyor.