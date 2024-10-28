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Kilo Verme Koçundan Şaşırtıcı Yasak Listesi: Bu Üç Yiyecek Asla Evinize Girmesin

Georgia'dan başarılı bir kilo verme koçu, TikTok'ta paylaştığı son videoyla dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı yaşam yolculuğuna dair üç önemli yiyeceği evinde asla bulundurmadığını belirten koç, bu alışkanlıklarının nedenini takipçilerine açıklarken büyük bir sağlık sırrını da paylaşıyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:36 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:36
Kilo Verme Koçundan Şaşırtıcı Yasak Listesi: Bu Üç Yiyecek Asla Evinize Girmesin

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Georgia'da kilo verme koçu olarak görev yapan Jenna Rizzo, geçtiğimiz aylarda kendi Tiktok hesabında evinde asla yer vermediği üç gıda türünü açıkladı: paketlenmiş hamur işleri, gazlı içecekler ve paketlenmiş vegan yiyecekler.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Paketlenmiş Hamur İşleri

Rizzo'ya göre, Little Debbie Snacks, HoneyBuns ve Pop-Tarts gibi hamur işleri aşırı işlenmiş gıdalar sınıfına giriyor ve içeriklerinde yüksek miktarda şeker, yağ, tuz ve kalori bulunuyor. Buna karşın, vitamin ve lif açısından son derece yetersizler. Rizzo, bu gıdaların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Ancak tatlılardan tamamen uzak durmadığını ifade eden Rizzo, taze ve yerel ürünlerden yapılan tatlıları tercih ettiğini söylüyor: "13 ay raf ömrü olan ürünler yerine sevgiyle hazırlanmış bir pastayı almayı tercih ederim."

Jenna'nın Tiktok hesabıJenna'nın Tiktok hesabı

Gazlı İçecekler ve Meyve Suları

Rizzo, gazlı içeceklerin sağlığa zararlarının uzun zamandır bilindiğini, ancak meyve sularının birçok kişi için yanıltıcı olabildiğini belirtiyor. Görünüşte sağlıklı gibi görünen meyve sularının da genellikle yüksek oranda işlenmiş şeker içerdiğini dile getiriyor.

2023 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, meşrubatlar ve meyve sularının Amerikalıların diyetlerinde en fazla ilave şeker kaynağı olduğunu ortaya koymuştu. Rizzo, bu nedenle meyve suyu tüketmek isteyenlere, içeriğini kontrol edebilmek için evde kendi meyve sularını hazırlamalarını öneriyor.

Jenna RizzoJenna Rizzo

Paketlenmiş Vegan Gıdalar

Vegan yiyeceklerin her zaman sağlıklı olmadığına dikkat çeken Rizzo, özellikle işlenmiş vegan ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıyor. "Etiketinde 'vegan' yazdığı için otomatik olarak sağlıklı kabul edilen gıdalar, aslında uzun içerik listeleriyle dikkat çekiyor ve sağlığa katkıda bulunmuyor" diyor. Yeni bir araştırmaya göre, bitki bazlı işlenmiş gıdalar, işlenmemiş bitkisel gıdalara kıyasla %7 daha fazla kardiyovasküler hastalık riski taşıyor. Rizzo, bu nedenle doğal ve işlenmemiş gıdalara yönelmenin en iyi seçenek olduğunu savunuyor.

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