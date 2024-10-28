Kilo Verme Koçundan Şaşırtıcı Yasak Listesi: Bu Üç Yiyecek Asla Evinize Girmesin

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Paketlenmiş Hamur İşleri

Rizzo'ya göre, Little Debbie Snacks, HoneyBuns ve Pop-Tarts gibi hamur işleri aşırı işlenmiş gıdalar sınıfına giriyor ve içeriklerinde yüksek miktarda şeker, yağ, tuz ve kalori bulunuyor. Buna karşın, vitamin ve lif açısından son derece yetersizler. Rizzo, bu gıdaların sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Ancak tatlılardan tamamen uzak durmadığını ifade eden Rizzo, taze ve yerel ürünlerden yapılan tatlıları tercih ettiğini söylüyor: "13 ay raf ömrü olan ürünler yerine sevgiyle hazırlanmış bir pastayı almayı tercih ederim."