Kilo veremeyenler dikkat: Sebep tiroit olabilir

Çok sıkı diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyorsanız tiroit kontrolü yaptırmanızda fayda bulunuyor. Zira tiroit hastalıkları, kilo kaybına veya aşırı kilo alımına neden olabiliyor.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, tiroit hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri Takvim okuyucuları için anlatıyor:

AA



TİROİT HORMONUNUN DÜŞMANLARI

İnsan sağlığı, metabolizma, büyüme ve gelişmeye çok önemli katkıları olan tiroit hormonları, boynun ön tarafında bulunan ve ağırlığı 15-20 gr olan tiroit bezi tarafından salgılanır.

Tiroit hormonlarının salgılanması, hedef doku ve hücrelerde etkilerinin ortaya çıkması çok hassas kontrol mekanizmaları tarafından ayarlanmaktadır.

Tiroit bezi, tiroit hormonlarının üretimi ve salgılanmasında tek başına rol oynayan bir organ değildir.

Tiroit bezi T4 ve T3 adı verilen iki hormonu üretir ve salgılar.

Tiroit hormonlarının üretim ve salgılanmasında beynin hipotalamus bölgesinden, hipofiz ve tiroit aksından söz edilir.

Hipotalamus ve hipofizi etkileyen hastalıklar, hormonal bozukluklar, stres, iyot eksikliği, hormon yapımı ve salgılanması rolü olan enzimlerin doğuştan eksikliği ve çeşitli maddelerce etkisiz hale getirilmesi tiroit hormon üretimi ve salgılanmasını bozarak genel vücut sağlığına zarar verir. T4'ün T3'e dönüşümü pek çok farklı faktörden etkilenebilir.