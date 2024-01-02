Kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor?

Su diyetinin uygulanması, toplamda 7 gün boyunca yapılır. Su Diyeti yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar ise şöyle sıralanmıştır:

Her gün en az 2,5- 3 litre su içilmesi gereklidir. Diyet boyunca asıl tüketilecek olan şeyler, düşük kalorili çorbalar, taze meyve suları ve bitki çaylarıdır. Su ve bu içeceklere ek olarak çok düşük kalorili besinlerin tüketilmesine olanak vardır. Bu diyet yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların başında su diyetine başlanmadan hemen önce diyet esnasında alınacak besinlerin kişilerin vücuduna zarar vermeyecek derecede olması gereklidir. Bu nedenle de sağlık sorunları olan kişilere bu diyet tavsiye edilmez.

👉Su Orucu Diyeti 1 Haftada Kaç Kilo Verdiriyor?

Su diyeti ile kaybedilecek olan haftalık kilo, 7 ile 8 arasındadır. Özellikle kadınların yaptıkları bu diyetin en fazla 1 hafta yapılması tavsiye edilmiştir. Diyetin 1 haftadan fazla ara verilmeden uygulanması, diyetin hedeflerinin kişilere zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle de bu diyeti uygularken dikkat edilmesi gerekli, kişilerin kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda diyeti yapmaktan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir.

👉1 Günlük Su Orucu Kaç Kilo Verdirir?