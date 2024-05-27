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Kıl kökünü kurutan tek besin! Lazerden daha etkili doğal tüy dökücü

Günümüzde tüylenme, pek çok insanın ortak sorunu haline gelmiş durumda. Vücudumuzdaki istenmeyen tüyler, hem görünümümüzü etkileyebilir hem de bazı psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Ancak artık, pahalı ağda salonlarına veya lazer tedavilerine gitmeden de bu sorundan kurtulmak mümkün.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 20:10 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 20:10
Kıl kökünü kurutan tek besin! Lazerden daha etkili doğal tüy dökücü

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Günümüzde tüylenme, pek çok insanın mücadele ettiği bir sorundur ve bu durum sıklıkla psikolojik olarak rahatsızlık verebilir. Ağda, jilet, ip veya lazer gibi yöntemlerle bu soruna çözüm arayanlar için alternatif bir doğal çözüm bulunuyor.

İşte size evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve kıl köklerini kurutarak tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal bir tarif

Malzemeler

🔷 2 yemek kaşığı zeytinyağı

🔷 1 yemek kaşığı toz şeker

🔷 1 yemek kaşığı bal

🔷 1 limon suyu

Hazırlanışı ve Uygulanışı

🔶 Bir kap içerisinde zeytinyağı, toz şeker, bal ve limon suyunu iyice karıştırın. Karışımın homojen bir kıvam almasına dikkat edin.

🔶 Hazırladığınız karışımı istenmeyen tüylerin bulunduğu bölgeye uygulayın ve nazikçe masaj yaparak yedirin.

🔶 Karışımı uyguladığınız bölgeyi streç film veya bir bezle sararak kapalı tutun. Bu, karışımın cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayacaktır.

🔶 Yaklaşık 20-30 dakika bekledikten sonra, bölgeyi ılık su ve nazik bir sabunla yıkayın. Eğer cildiniz hassassa, öncelikle bir küçük alanda test ederek reaksiyon kontrolü yapın.

🔶 İşlemi haftada 2-3 kez tekrarlayarak istenmeyen tüylerinizden kurtulun.

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