Kene ısırığında ne yapılmalı? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı

Aşırı sıcaklar kene alarmını da beraberinde getiriyor. Başka bir canlıya tutunarak kan emen bu hayvanlar, tehlike saçıyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Osman Erk, konuyla ilgili şu hayati bilgileri paylaşıyor:

KIRIM KONGO: Keneler en sıklıkla bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Lyme hastalığının yanı sıra pek çok virüs ve bakteriyi, insana bulaştırabilirler. Bazen aynı anda iki veya daha fazla hastalığa neden olabilirler. Akdeniz benekli ateşi, Tularemi, Brusella ve Tifo kenelerle geçebilen diğer hastalıklardan bazılarıdır. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ile ilgili hastalıklarda artışlar beklenmektedir. Hastalık bütün organları etkileyen bir virüs hastalığıdır. Başlama süresi kene ısırmasından sonrası 3-7 gündür.

BELİRTİSİ NEDİR:

Yüksek ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, cilt döküntüleri gibi birçok hastalıkta görülebilen bulgular bu hastalıkta da sıktır. Hastalık etkeni olan virüs bütün kan damarlarında yaygın olarak kan pıhtılaşmasına neden olur.

MORLUKLARA DİKKAT:

Ortaya çıkan ciltte kanamalara bağlı morluklar; diş eti, burun, mide, barsak, genital kanamalar; akciğer ve beyin kanaması en önemli belirtilerdir. Şuur kaybı, dalak ve karaciğer büyümesi, sarılık, böbrek yetersizliği gibi bulgular da ortaya çıkabilir.

KENE ISIRIĞINDA NE YAPILMALI?

Kene mümkün olan en kısa zamanda vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Üzerine sigara basmak; alkol, kolonya, ispirto, yağ dökmek; keneyi patlatmak son derece sakıncalıdır. Böyle bir durumda kene kendini korumak amacıyla kusar, salgıları ortaya çıkar ve bulaşma olasılığı artar. Kene bir pens veya cımbız yardımı ile tıpkı bir çiviyi çıkarır gibi sağ-sola oynatılarak çıkarılmalı, o bölge tentürdiyot ile dezenfekte edilmelidir. Virüsün alınmasından sonra 3-4 günde belirti ortaya çıkar ama süre iki haftaya kadar uzayabilir.

HER ISIRIK TEHLİKE SAÇAR MI?

Her kene ısırığından sonra hastalık ortaya çıkmaz ancak bazı kene türleri hastalığı bulaştırabilirler. Kene ne kadar uzun süre vücutta kalır ve kan emerse hastalık riski o kadar artar. Genellikle kene ısırmasından 16-24 saat sonra risk artmaktadır.

Kene tarafından ısırılan kişi çoğunlukla bunu fark edememektedir. Hayvan barınakları, çalılıklar, çimenler, piknik alanları, ormanlık bölgeler, su kenarları riskli bölgelerdir. Bu tür bölgelerde çıplak ayakla dolaşılmamalı, çimlere yatılmamalıdır.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI:

Küresel ısınma; kuş gribi tehlikesi ile tavuk, keklik ve sülünlerin itlafı kene sayısının artmasına neden olmuştur. Hastalığın aşısı ve tedavisi yoktur. Bu yüzden koruyucu önlemler önemlidir. Eldiven, eşarp, şapka kullanmalıdır. Vücut tamamen kapatılmalıdır.