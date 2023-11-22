Kemik erimesine karşı bir avuç yetiyor! Prof. Dr. Canan Karatay ’’İçinde Omega-3, Omega-6, Omega-9 var’’ diyerek önerdi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kemik sağlığına dikkat çeken önemli bir öneride bulundu. Karatay, kemik erimesini önlemek için avuç içi kadar Ezine peyniri yemeyi tavsiye etti. Peynirin içeriğindeki zengin besin değerlerine vurgu yapan uzman isim hangi hastalıklara iyi geldiğini de tek tek açıkladı.

Peynir: Sağlıklı Protein, Yağ ve Kalsiyum Deposu Prof. Dr. Canan Karatay, peyniri istediğiniz kadar yiyebileceğinizi belirterek, "Ben avuç içi kadar diyorum. Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar." dedi. Tam yağlı peynirin önemine vurgu yaparak, "Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor." ifadelerini kullandı.