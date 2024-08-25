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Kemik erimesi yaşa bakmaz: Risk faktörleri nelerdir?

Hareketsiz yaşam tarzı, kemik erimesini tetikliyor. Doç. Dr. Hakan Sofu, daha çok yaşlılarda meydana gelen hastalığın gençlerde de görüldüğünü söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Kemik erimesi yaşa bakmaz: Risk faktörleri nelerdir?

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Osteoporoz yani kemik erimesi, mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi sonucu oluşuyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Sofu, kemik erimesi ve belirtileri hakkında önemli bilgiler veriyor:

KAMBURLAŞMAYA YOL AÇAR
Osteoporoz genç yaşlarda veya hastalığın başlangıç safhalarında özel bir belirtiye sebep olmaz. Ancak, genç hastalarda nispeten çok ciddi boyutta olmayan basit travmalara bağlı ortaya çıkmış bir kırık ile kendini gösterebildiği gibi tarama amaçlı yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerinde de klinik bulgu olmadan teşhis edilebilir. Genel belirtiler özellikle sırt, bel ve kalça çevresinde yaygın eklem ağrıları, halsizlik, kas gücünde azalma, duruş bozuklukları, sırtta kamburlaşma ve ileri evrelerde boy kısalmasıdır.

DENGESİZ BESLENMEYE DİKKAT
Kemik fizyolojisi sürekli bir yenilenme (yapım-yıkım döngüsü) üzerine kurulmuştur. Yaş ilerledikçe yeni kemik yapımı yıkım hızına yetişememeye başlar ve sonuçta giderek artan bir kemik kaybı ortaya çıkar. Özellikle yetersiz ve dengesiz besin alımı durumun hem hızlı ilerlemesine hem de tedavinin zorlaşmasına sebep olur.

KADINLARDA DAHA ÇOKTUR
Kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülür. Özellikle menopoz sonrası veya erken menopoza giren kadınlarda kan dolaşımındaki östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak oldukça yaygındır. Erkeklerde ise genellikle 60 yaş sonrası görülür. Fakat genel vücut sağlığını bozan, kemik erimesine zemin hazırlayıcı başka hastalıkların varlığında (böbrek yetmezliği, romatizmal hastalıklar, gibi) ayrım olmaksızın her yaştan hastada görülebilir.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
- Yetersiz D vitamini ve kalsiyum alımı
- Menopoz
- Yaşlanma
- Ailesel yatkınlık
- Sigara kullanımı
- Hormonal bozukluklar
- Kortizon tedavisi almak
- Böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği
- Guatr
- Hareketsiz yaşam tarzı
- Güneş ışığından yetersiz yararlanma

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