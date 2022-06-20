Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı neye iyi gelir ,nasıl yapılır?

Kekik çayı vitamin, mineral ve Omega 3 içerir. Vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini karşılar. Birçok hastalıktan korur. Vücut direncini arttırır ve bağışıklığı güçlendirir. Omega 3 asidi beyin için oldukça önemlidir. Beyindeki fonksiyonların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder. Unutkanlık, vb. gibi hastalıklardan korur. Beyin hücrelerinin canlı ve aktif kalmasını destekler. Böylece yaşlılık dönemlerinde unutkanlık gibi sorunlar görülmez.
Kekik Çayının Faydaları Nelerdir?
Kekik çayının faydaları şunlardır:
• Öksürük sorunu yaşayanlar kekik çayı içmelidir. Çay öksürüğü yok ederken aynı zamanda balgamın atılmasına da yardım eder. Grip gibi solunum yolu hastalıklarına yakalananlar taze kekik çayını demleyebilir. İçine başka besinler eklendiğinde vitamin açısından daha zengin hale getirilebilir.
• Kekik çayı C vitamini içerir. C vitamini birçok hastalıktan korur. Özellikle kış mevsimlerinde bağışlık sistemi üzerinde oldukça büyük etkisi vardır. Bağışıklığı yüksek olanların hastalıklara yakalanma riski düşüktür.
• Gerginlik yaşayanlar ve sinir sistemi ile ilgili sorunu olanlar kekik çayından destek alabilir. Sinir sistemini rahatlatıcı etkiler gösterir. Gün içinde sakinleştirir ve zihni rahatlatır.
• Kadınların rahminde ve genital bölgesinde yer alan yaraları iyileştirir. Birçok virüste tedavi edici özellikte olup kadınların adet dönemlerinde de yardımcı olan bitkiler arasında yer alır.
• Ciltteki yaraları iyileştirir. Özellikle strese bağlı gelişen zona hastalığının tedavisinde son derece etkilidir. Zona ağrısını alır ve kızarıklıkla birlikte kaşıntıları da önler.