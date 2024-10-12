Kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığı arttı

Toplumdaki kaygı düzeyi gün geçtikçe yükseliyor. Dr. Mehmet Askar, kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığının da tetiklendiğini söylüyor. Askar, "Kliniklere diş sıkmaya bağlı şikâyetler ile başvuran hasta sayısı geçtiğimiz yıllara oranla arttı. Bazı hastalarda diş sıkmaya bağlı olarak çiğneme kasları hipertrofiye uğruyor. Bu hastaların yüz şekli bile değişebiliyor. Diş sıkmanın tedavisi ile ilgili olarak öncelikle hastadan tıbbi hikâyesi detaylıca alınarak medikal durumu sorgulanması ve hastaya özel etkene yönelik bir planlama yapılması gerekiyor" diye konuşuyor.

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