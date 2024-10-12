PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığı arttı

Toplumdaki kaygı düzeyi gün geçtikçe yükseliyor. Dr. Mehmet Askar, kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığının da tetiklendiğini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığı arttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplumdaki kaygı düzeyi gün geçtikçe yükseliyor. Dr. Mehmet Askar, kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığının da tetiklendiğini söylüyor. Askar, "Kliniklere diş sıkmaya bağlı şikâyetler ile başvuran hasta sayısı geçtiğimiz yıllara oranla arttı. Bazı hastalarda diş sıkmaya bağlı olarak çiğneme kasları hipertrofiye uğruyor. Bu hastaların yüz şekli bile değişebiliyor. Diş sıkmanın tedavisi ile ilgili olarak öncelikle hastadan tıbbi hikâyesi detaylıca alınarak medikal durumu sorgulanması ve hastaya özel etkene yönelik bir planlama yapılması gerekiyor" diye konuşuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Savunma sanayine dev kaynak| Milli projelere millet desteği! Kim ne kadar ödeyecek? Ne zaman yürürlüğe girecek?
IMF’den çarpıcı Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon daha da düşecek | Dikkat çeken büyüme tahmin verileri
Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi’nde Karadağ’ı 1-0 yendi!
’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!
Emekli maaşına prim farkı: Yeni yasa Meclis’e geliyor! Çok günü olan sigortalılar daha yüksek aylık alacak
TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi
Kim Milyoner Olmak İster’de beyin yakan 200 bin TL’lik TDK sorusu!
Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar
CHP’li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’dan skandal: PKK’ya terör örgütü diyemedi
CANLI | İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak?
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda önemli açıklamalar
Lucas Torreira’ya Ada’dan partner! Galatasaray transferde atağa kalktı
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek
İkiyüzlü UEFA! Bozkurt selamına 2 maç nazi sembolüne para cezası
Semih Çelik’in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi?
SON DAKİKA