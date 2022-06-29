Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Karın ağrısı ihmal etmeye gelmiyor! Kasık fıtığı habercisi olabilir

    İlerleyen yaş, hareketsizlik ve ağır işlerde çalışmak fıtığına neden olabiliyor. İhmale gelmeyen bu hastalığın habercisi karın ağrısı olabilir. İşte sizler için derlediğimiz 30 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Karın ağrısında fıtık saklı

    İlerleyen yaş, hareketsizlik ve ağır işlerde çalışmak kasık fıtığına yol açıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Koç, önemli bilgiler veriyor. Bu hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek uyarıyor: Fıtıkta boğulma bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu hastalığın tek çaresi ameliyattır.



    SÜPER BESİNLER
    YAZ aylarının gelmesiyle sofralar renkleniyor. Dyt. Tuba Kayan Tapan, yazın mucize besinlerini sıralıyor:
    KAPYA: Antioksidan içerir. Metabolizmayı hızlandırır. Demir içeriği yüksektir.
    TARÇIN: Kan şekerini dengeler. İştahı baskılar.
    ANANAS: Şişkinliği ve ödemi alır. Karaciğeri korur.
    DOMATES: Kalp hastalıkların korur.
    KIZILCIK: İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirir.
    KARPUZ: Böbrek fonksiyonlarını düzenler.



    ENFEKSİYONA DEFNE YAPRAĞI
    Şifa dolu defne yaprağı, ateşi düşürür. Vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bağışıklığı destekler. Uyku kalitesini artırır. Hazımsızlığa iyi gelir. Bağırsakların çalışmasını da düzenler.



        HASTALIKLARA ACI REÇETE
        Acı biber, metabolizmayı hızlandırır. Kabızlığa iyi gelir. Şişkinliği bitirir. Bağışıklığı destekler. Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı korur. Solunum yollarını açar. Kanserle savaşır.



        AĞRILARA ZERDEÇAL
        Sarı rengiyle hastalıklara karşı şifa dağıtan zerdeçal, iltihabı bitirir. Hücreleri yeniler ve kanserle savaşır. Şişkinliği alır. Depresyona karşı birebirdir. Ağrıları keser.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seni Kalbime Sakladım
        Haberler Sağlık Karın ağrısı ihmal etmeye gelmiyor! Kasık fıtığı habercisi olabilir
            SON DAKİKA