Karın ağrısı ihmal etmeye gelmiyor! Kasık fıtığı habercisi olabilir

İlerleyen yaş, hareketsizlik ve ağır işlerde çalışmak kasık fıtığına yol açıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Koç, önemli bilgiler veriyor. Bu hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek uyarıyor: Fıtıkta boğulma bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu hastalığın tek çaresi ameliyattır.
SÜPER BESİNLER
YAZ aylarının gelmesiyle sofralar renkleniyor. Dyt. Tuba Kayan Tapan, yazın mucize besinlerini sıralıyor:
KAPYA: Antioksidan içerir. Metabolizmayı hızlandırır. Demir içeriği yüksektir.
TARÇIN: Kan şekerini dengeler. İştahı baskılar.
ANANAS: Şişkinliği ve ödemi alır. Karaciğeri korur.
DOMATES: Kalp hastalıkların korur.
KIZILCIK: İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirir.
KARPUZ: Böbrek fonksiyonlarını düzenler.
ENFEKSİYONA DEFNE YAPRAĞI
Şifa dolu defne yaprağı, ateşi düşürür. Vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bağışıklığı destekler. Uyku kalitesini artırır. Hazımsızlığa iyi gelir. Bağırsakların çalışmasını da düzenler.