Karın ağrısı ihmal etmeye gelmiyor! Kasık fıtığı habercisi olabilir

İlerleyen yaş, hareketsizlik ve ağır işlerde çalışmak kasık fıtığına yol açıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Koç, önemli bilgiler veriyor. Bu hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek uyarıyor: Fıtıkta boğulma bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu hastalığın tek çaresi ameliyattır.