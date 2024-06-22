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Karaciğeri güçlendiren reçete

Yanlış beslenme, karaciğeri yağlandırıyor. Bu durum, halsizliğe yol açıyor. Omega-3, zeytinyağı ve zeytin içeren besinler hastalığa derman oluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Karaciğeri güçlendiren reçete

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Karaciğer, vücudun en büyük organı olarak biliniyor. Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı karaciğere sahip olmaktan geçiyor. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, toplum sağlığını tehdit eden karaciğer yetmezliğine değiniyor.

FINDIK ŞİFA DOLU
Bu hastalıktan korunmada bitkisel ağırlıklı beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Terekeci, "Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar açısından yüksek yiyecekler ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir. Chia ve keten tohumu ile ceviz gibi Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler ve karaciğer hücrelerini korur" diyor.

KAHVE DE ÖNEMLİ
Karaciğer için gerçek karaciğer tüketilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Terekeci, sözlerine şöyle devam ediyor: İşlenmiş gıdalar, trans yağlar, rafine şeker, hazır yiyecekler sağlığımız için çok zararlıdır. Çiğ sebze suyu için. Kahve tüketin. Kahve yorgunluğu alır ve karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

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