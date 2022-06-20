Kara Mürver çayı faydaları neler? Kara Mürver çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

• İçinde bol miktarda C vitamini bulunan çay bağışıklık sistemi için kaliteli bir yaşam sunar. Birçok hastalıktan korunmak için en iyi gelen meyveler arasında yer alır. Bununla birlikte grip, vb. gibi hastalıkları daha kısa sürede iyileştirir. Şurup olarak tüketildiğinde vücut için enerji verici özelliktedir. Gün içindeki yorgunluğu alır ve daha dinç kalmaya yardım eder.

• Cilt için etkili olur. Kara mürver bitkisiyle yapılan kremler sayesinde cilt yumuşar. Kış mevsimlerinde ciltte oluşan kuruluklar ortadan kalkar. Cildin daha canlı ve bakımlı görünmesine katkı sağlar.