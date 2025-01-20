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Kansızlıkla savaşan besinler nelerdir?

Demir eksikliği nedeniyle kansızlık çekenler için Beslenme Uzmanı Amy Gorin, vücuda faydalı olan besinleri paylaşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Kansızlıkla savaşan besinler nelerdir?

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    Demir eksikliğine bağlı kansızlık, özellikle kadınlarda sık görülüyor. Bazı besinler, demir eksikliğini tedavi ediyor. Beslenme uzmanı Amy Gorin, kansızlıkla savaşan besinleri sıralıyor:

    BADEM: Her gün bir avuç badem yemek, demir eksikliğini bitirir.

    ISPANAK: Demir içerir. Kansızlığı bitirir.

    BROKOLİ: Kansızlığın ilacıdır. Haftada iki kez tüketmekte yarar vardır.

    ÇEKİRDEK: Günde bir avuç yemek demir eksikliğiyle savaşır.

    KURU KAYISI: Demir içeriği sayesinde kansızlığı bitirir.

    ÇİKOLATA: Kakao, bolca demir içerir. Kansızlıkla savaşır.

    KAJU: Kan yapar.

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