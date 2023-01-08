Kansızlık kaşıntıyla gelir

İnsanların çoğu, hayatlarının bir döneminde şiddetli kaşıntıdan yakınıyor. Sinirleri bozan, uykuları kaçıran bu durum, depresyona sürüklüyor.
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz ise uzun süren kaşıntıların deri hastalıkları dışında, kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor...
GEÇER DİYE BEKLEMEYİN
'Nasıl olsa geçer' diyerek ihmal edilen kaşıntı, önemli hastalıkların sinyali olabiliyor. Bu nedenle uzun süren kaşıntıları ciddiye almak gerekiyor. Kimi zaman en az ağrı kadar hastayı rahatsız eden; uykusuzluğa ve depresyona yol açan, hatta çeşitli psikiyatrik sorunlara neden oluyor. Kaşıntı için vücudun bir çeşit uyarısı ya da derinin bir tepkisi olduğunu unutmamak gerekiyor.
BOL SU İÇMEK GEREKİYOR
Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Cilt kuruluğuna bağlı kaşıntı dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda en sık görülen nedenlerden biridir. Cilt yüzeyinde pullanma, çatlama ve kaşıntıya yol açan cilt kuruluğu, vücudun herhangi bir bölümünü etkiler. Hava şartları, aşırı sıcak su veya sabunlu suyla yıkanmak, yetersiz sıvı alımı ve bazı ilaçlar cildin kurumasına yol açar. Ayrıca yaş ilerleyince cildimiz de yaşlanır ve buna bağlı olarak cilt kuruluğu ortaya çıkar. Önlemek için sıvı alımının artırılması, kışın cildi soğuktan korumak, sabun değil, cildi kurutmayan temizleyici ürünler tercih etmek ve en önemlisi bol bol nemlendirici ürünler kullanmak gereklidir" diyor.
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz ise uzun süren kaşıntıların deri hastalıkları dışında, kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor...
GEÇER DİYE BEKLEMEYİN
'Nasıl olsa geçer' diyerek ihmal edilen kaşıntı, önemli hastalıkların sinyali olabiliyor. Bu nedenle uzun süren kaşıntıları ciddiye almak gerekiyor. Kimi zaman en az ağrı kadar hastayı rahatsız eden; uykusuzluğa ve depresyona yol açan, hatta çeşitli psikiyatrik sorunlara neden oluyor. Kaşıntı için vücudun bir çeşit uyarısı ya da derinin bir tepkisi olduğunu unutmamak gerekiyor.
BOL SU İÇMEK GEREKİYOR
Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Cilt kuruluğuna bağlı kaşıntı dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda en sık görülen nedenlerden biridir. Cilt yüzeyinde pullanma, çatlama ve kaşıntıya yol açan cilt kuruluğu, vücudun herhangi bir bölümünü etkiler. Hava şartları, aşırı sıcak su veya sabunlu suyla yıkanmak, yetersiz sıvı alımı ve bazı ilaçlar cildin kurumasına yol açar. Ayrıca yaş ilerleyince cildimiz de yaşlanır ve buna bağlı olarak cilt kuruluğu ortaya çıkar. Önlemek için sıvı alımının artırılması, kışın cildi soğuktan korumak, sabun değil, cildi kurutmayan temizleyici ürünler tercih etmek ve en önemlisi bol bol nemlendirici ürünler kullanmak gereklidir" diyor.