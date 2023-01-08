Kansızlık kaşıntıyla gelir

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çoğu, hayatlarının bir döneminde şiddetli kaşıntıdan yakınıyor. Sinirleri bozan, uykuları kaçıran bu durum, depresyona sürüklüyor.Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz ise uzun süren kaşıntıların deri hastalıkları dışında, kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor...diyerek ihmal edilen kaşıntı, önemli hastalıkların sinyali olabiliyor. Bu nedenle uzun süren kaşıntıları ciddiye almak gerekiyor. Kimi zaman en az ağrı kadar hastayı rahatsız eden;yol açan, hatta çeşitlineden oluyor. Kaşıntı için vücudun bir çeşit uyarısı ya da derinin bir tepkisi olduğunu unutmamak gerekiyor.Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Cilt kuruluğuna bağlı kaşıntı dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda en sık görülen nedenlerden biridir. Cilt yüzeyinde pullanma, çatlama ve kaşıntıya yol açanvücudun herhangi bir bölümünü etkiler. Hava şartları, aşırı sıcak su veya sabunlu suyla yıkanmak, yetersiz sıvı alımı veAyrıca yaş ilerleyince cildimiz de yaşlanır ve buna bağlı olarak cilt kuruluğu ortaya çıkar. Önlemek için sıvı alımının artırılması, kışın cildi soğuktan korumak, sabun değil,ve en önemlisi bol bol nemlendirici ürünler kullanmak gereklidir" diyor.