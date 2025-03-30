Kansızlığa karşı çekirdek!

Demir eksikliğine bağlı kansızlık, özellikle kadınlarda sık görülüyor. Bazı besinler, demir eksikliğini tedavi ediyor. Beslenme uzmanı Amy Gorin kansızlıkla savaşan besinleri sıralıyor:
BADEM: Her gün bir avuç badem yemek, demir eksikliğini bitirir.
ISPANAK: Demir içerir. Kansızlığı bitirir.
BROKOLİ: Kansızlığın ilacıdır. Haftada iki kez tüketmekte yarar vardır.
ÇEKİRDEK: Günde bir avuç yemek demir eksikliğiyle savaşır.
KURU KAYISI: Demir içeriği sayesinde kansızlığı bitirir.
ÇİKOLATA: Kakao, bolca demir içerir. Kansızlığı bitirir.
KAJU: Kan yapar.