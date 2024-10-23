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Kanseri bitiren beşli!

Çağın vebası kanser, yayılıyor. Beslenme Uzmanı Özge Öçal, kanserden koruyacak ipuçlarını veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Kanseri bitiren beşli!

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Çağın vebası kanser, yayılıyor. Beslenme Uzmanı Özge Öçal, kanserden koruyacak ipuçlarını veriyor:
MEYVE: Mevsiminde, düzenli meyve ve sebze tüketimi, kansere savaş açıyor. Riski yüzde 10 azaltıyor.
MERCİMEK: Vitamin ve mineral içeren mercimek, bağışıklığı güçlendiriyor. Kötü hücreleri yok ediyor.
BALIK: Balıktaki Omega- 3 yağ asitleri, kanser riskini düşürüyor. Haftada 2–3 kez tüketmek gerekiyor.
KIRMIZI ET: Fazla kırmızı et tüketimi mide ve kolon kanserini tetikliyor.
YOĞURT: Yoğurt, kefir ve sütte bulunan probityotikleri kanserli hücrelere savaş açıyor. Her gün mutlaka yoğurt ve kefir yemek gerekiyor.

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