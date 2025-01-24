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Kansere Türk ilacı! Beyin tümörüne karşı akıllı ilaç projesinde önemli aşama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü beyin tümörü tedavisine yönelik akıllı ilaç çalışması, hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar vererek faz aşamasına geçti. Tümörlerin yarıdan fazla küçüldüğü tespit edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Kansere Türk ilacı! Beyin tümörüne karşı akıllı ilaç projesinde önemli aşama

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    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle başlatılan beyin tümörüne karşı akıllı ilaç projesinde, faz aşamasına gelindi. Öncelikle beyin tümörünü hedefleyen akıllı ilaç çalışmasının hayvanlar üzerindeki deneyleri olumlu sonuçlandı.

    Sonuçlara göre, tümörün yarıdan fazla oranda küçüldüğü tespit edildi. Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, şunları söyledi: İlacın kısa sürede ülkemizde üretilip, yerli ve milli olarak piyasaya sürüleceğine inanıyorum. İlaç beyin tümörünün dışında pankreas, yumurtalık ve prostat kanserine karşı da etkili oldu.

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