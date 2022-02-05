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    Kansere Türk çaresi! İlk kez kansere karşı kemoterapi ile aşı birleşti

    Yüzyılın kabusu olan kansere bir Türk çare buldu. Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, dünyada ilk kez kansere karşı kemoterapi ile aşının birleştirildiği tedavi ürününü geliştirdi.

    Kansere Türk çaresi

    Yüzyılın kabusu olan kansere bir Türk çare buldu. Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, dünyada ilk kez kansere karşı kemoterapi ile aşının birleştirildiği tedavi ürününü geliştirdi.



    Prof. Dr. Hakan Akbulut

    Akbulut tedaviyle ilgili şunları söyledi: Dünyada aşı ve ilaçlar ayrı ayrı kullanılıyor ama bu şekilde birlikte kullanıldığı tedavi yöntemi ilk olacak. Ayrıca tümör içine uygulandığı için de yan etkisi yok denilecek kadar az.

    Ancak gönüllü kanser hastaları üzerinde yürütülecek faz çalışmaları uzun süreç alacak. Etkili olması durumunda hastaların kullanımına sunulacak.

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