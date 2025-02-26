Kanser tedavisinde önemli gelişme! Yeni aşı tam iyileşme müjdecisi!

Böbrek kanseri tedavisinde çığır açacak bir gelişme yaşandı. ABD'deki Yale Üniversitesi tarafından geliştirilen deneysel kişiye özel kanser aşısı, 2019-2021 yılları arasında 9 böbrek kanseri hastasında tüm tümörleri ortadan kaldırdı. Üç yıl boyunca takip edilen hastalarda hastalığın geri dönmediği, tam iyileşme sağlandığı anlaşıldı.

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), teşhis edilen hastaların yüzde 85-90'ında ölümle sonuçlanıyor. Ancak bu yeni aşı, hastalığın geri dönmesini önleme konusunda büyük bir umut vadediyor.