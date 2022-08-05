Kan yağlarının yükselmesiyle ortaya çıkan kolesterol kalp krizi riskini arttırıyor

Vücudun temel yapı taşlarından biri olan kolesterol, hücre duvarı ve bir takım hormonların yapısında doğal olarak bulunuyor. Ancak kolesterol düzeylerinin aşırı yükselmesi, damar yapısında bozulmalara yol açıyor. Kalp ve damar hastalıklarını beraberinde getiriyor. Sağlığı ve hayatı olumsuz etkiliyor. Peki bu hastalıkla mücadelede nelere dikkat etmek gerekiyor? Prof. Dr. Emre Bozkırlı, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...