Kan yağlarının yükselmesiyle ortaya çıkan kolesterol kalp krizi riskini arttırıyor

Vücudun temel yapı taşlarından biri olan kolesterol, hücre duvarı ve bir takım hormonların yapısında doğal olarak bulunuyor. Ancak kolesterol düzeylerinin aşırı yükselmesi, damar yapısında bozulmalara yol açıyor. Kalp ve damar hastalıklarını beraberinde getiriyor. Sağlığı ve hayatı olumsuz etkiliyor. Peki bu hastalıkla mücadelede nelere dikkat etmek gerekiyor? Prof. Dr. Emre Bozkırlı, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...
KALP SAĞLIĞINI BOZAR
Kan yağları yüksekliğinin yüzde 95'i hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kalori alımı, rafine besinlerin aşırı tüketimi, şeker hastalığı, obezite, tiroit bezinin tembel çalışması, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi nedenler oluşturuyor. Hastaların yüzde 5'inde ise aileden gelen genetik bozukluklar etkili oluyor. Ailesel kolesterol yüksekliği, kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL düzeylerinin artması ve erken yaşlarda kalp damar hastalıklarının görülmesi ile belirti veriyor. Hastalığın kökeninde kötü kolesterol düzeylerinin aşırı düzeylerde artması yatıyor. 60 yaşın altında kalp krizi görülen kadınların yüzde 30'unda, 50 yaşın altında kalp krizi geçiren erkeklerin yüzde 50'sinde altta yatan sebebi kolesterol yüksekliği oluşturuyor. Erken yaşta kalp krizi geçirme riski, sağlıklı bireylere göre yaklaşık 20 kat daha fazla görülüyor.
GENÇLER DE TEHLİKEDE!
Prof. Dr. Emre Bozkırlı, "Normal kişilerde kalp damar hastalıkları 60 yaşından sonra artıyor. Ailesinden birinde kolesterol olan hastalarda 40, her ikisinde de kolesterol varsa hastalarda 20 yaş civarı, hatta daha da erken yaşlarda kalp damar hastalıkları görülebilmektedir" diyor.