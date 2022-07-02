Kalp ve damar hastalıkları özellikle erkeklerin daha çok tehdit ediyor

Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Uzm. Dr. İrfan Berber, özellikle erkeklerin daha çok risk altında bulunduğunu söylüyor. Bu hastalıkların erkeklerde otuzlu yaşlardan itibaren başladığını belirtiyor. "Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam riski artırır. Son yıllarda yağ, karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme ve hareketsizlik gibi hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkeklerde en çok meydana gelen prostat kanserinde erken tanı şansı hayat kurtarıcıdır. 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır" diyor.
GÜZELLİĞİN DOĞAL REÇETESİ
Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Yeterli vitamin ve minerallerin alınması, cildin esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Diyetisyen Salih Gürel, muzice besinleri sıralıyor:
KIRMIZIBİBER: Yaşlanmaya savaş açar ve kırışıklık oluşumunu azaltır.
HAVUÇ: Cildin görünümünü düzeltir. Kırışıklıkları önler.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
FINDIK: Cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, güzellik sırrını açıkladı. Her gün bir avuç fındık yediğini anlattı.
KAVUN ŞİFA DOLU
Yazın en sevilen meyvelerinden kavun, bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp sağlığını destekler.
Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.
Kanserle savaşır.
Göz sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.
Sakinleştirici etkisiyle stresi önler.