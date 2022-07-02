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    Kalp ve damar hastalıkları özellikle erkeklerin daha çok tehdit ediyor

    Kalp ve damar hastalıkları sağlığın en büyük düşmanı. Özellikle erkekleri daha çok tehdit eden kalp ve damar hastalıkkları, otuzlu yaşlardan itibaren kendisini göstermeye başlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Erkeksen kontrolleri unutma

    Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Uzm. Dr. İrfan Berber, özellikle erkeklerin daha çok risk altında bulunduğunu söylüyor. Bu hastalıkların erkeklerde otuzlu yaşlardan itibaren başladığını belirtiyor. "Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam riski artırır. Son yıllarda yağ, karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme ve hareketsizlik gibi hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkeklerde en çok meydana gelen prostat kanserinde erken tanı şansı hayat kurtarıcıdır. 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır" diyor.



    GÜZELLİĞİN DOĞAL REÇETESİ
    Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Yeterli vitamin ve minerallerin alınması, cildin esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Diyetisyen Salih Gürel, muzice besinleri sıralıyor:
    KIRMIZIBİBER: Yaşlanmaya savaş açar ve kırışıklık oluşumunu azaltır.
    HAVUÇ: Cildin görünümünü düzeltir. Kırışıklıkları önler.
    KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
    FINDIK: Cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir.
    Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, güzellik sırrını açıkladı. Her gün bir avuç fındık yediğini anlattı.



    KAVUN ŞİFA DOLU
    Yazın en sevilen meyvelerinden kavun, bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Bağışıklığı güçlendirir.
    Kalp sağlığını destekler.
    Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.
    Kanserle savaşır.
    Göz sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.
    Sakinleştirici etkisiyle stresi önler.



        ÇÜRÜK DIŞ CAN DÜŞMANI
        Çürük dişler, erken aşamada tespit edilmediğinde neden olduğu dayanılmaz ağrılar nedeniyle sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çürüklere karşı alınması gereken önlemleri sıralıyor: Dişlerinizi günde iki kere fırçalayın. Florürlü diş macunu tercih edin. Günde bir kez gargara ve diş ipi kullanın. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerini ertelemeyin.

        BAL GİBİ SAĞLIK
        Bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Damarları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller. Uykusuzluğa iyi gelir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

        ÖKSÜRÜĞE ÇÖREK OTU
        Çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler. Öksürüğe iyi gelir.

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