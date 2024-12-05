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Kalp sağlığını 6 adımda koruyun

Sağlıklı atan bir kalbin yolu, doğru besinleri tüketmekten ve doğru yaşam tarzına sahip olmaktan geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aytun Çanga, 6 adımda kalp sağlığının şifrelerini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Kalp sağlığını 6 adımda koruyun

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Sağlıklı atan bir kalbin yolu, doğru besinleri tüketmekten ve doğru yaşam tarzına sahip olmaktan geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aytun Çanga, 6 adımda kalp sağlığının şifrelerini açıklıyor.

DOĞRU BESLENMEK: Doymuş yağdan fakir; lif, antioksidan zengin bir diyet, kalp hastalıkları üzerine olumlu etki yapar. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler de kanda pıhtı oluşumunu azaltıp damar sertleşmesini engeller. Günlük tuz miktarını 5 gramın altında olması gerekir.

KİLOLARDAN KURTULUN:
Fazla kilo, tansiyonu yükseltir. Kronik kalp hastalığına, kalp yetersizliği ve inmeye yol açar. Burada riski bel çevresi gösterir. Öyle ki erkeklerde 94 santimetre ve altı, kadınlarda 80 santimetre ve altı ideal bel ölçüsü olarak kabul edilirdr. İdeal kilonun koruması ve bunun için egzersiz yapılmalıdır.

STRESTEN UZAK DURUN: Stres, öfke ve depresyon, kalp hastalıkları riskini artırır. Bu durumda bazı rahatlama teknikleri ve psikoterapi desteği alınmalıdır.

KAN ŞEKERİNE DİKKAT: Amerikan Diyabet Derneği'nin araştırmasına göre kalp sağlığı için kan şekeri 120 mg/dl altında olmalıdır.

TANSİYON YÜKSELMESİN: Yüksek tansiyon, kalbin en büyük düşmanıdır. Tansiyon kontrollerinin düzenli yaptırılması, şikayeti azaltır.

KONTROLLERE DİKKAT: Kalp hastalıkları oldukça sinsi ilerler. Bu nedenle düzenli konktrollerin aksatılmaması gere kir.

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