Kalp sağlığı için 7 bin adım!

Kalp hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Damar sertliği olarak bilinen hastalık ise kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Doğan, damar sertliğinin genellikle terleme, göğüste ağrı, bunalma, nefes darlığı ve bulantı gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor.

"Saptanmış bir damar sertliği varsa, tedavide öncelikle medikal yöntemler kullanılmalı. Sonuç alınmadığında balon stent veya bypass ile tıkanan ve daralan damarlar açılabilir" diyor.

Ameliyat olup stent takılan kişilerin hayat tarzlarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Doğan, şöyle devam ediyor:

Kilo kontrolü, düzenli egzersiz, günde en az 7 bin adım atılması şart.