Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı! Herkes korona sanıyordu meğer...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ksilitol, düşük kalorili bir şeker alkolü olarak bilinir ve genellikle şeker yerine kullanılır. Ancak yapılan araştırmalar, bu tatlandırıcının kan pıhtılaşmasını hızlandırarak kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koyuyor.

TATLANDIRICI KULLANIMI ARTTI Son yapılan bir araştırma, ksilitol adlı yaygın bir şeker ikamesinin kalp sağlığı için riskler taşıyabileceğini gösterdi. Cleveland Clinic'te yapılan çalışmaya göre, ksilitol tüketenlerde kalp krizi, felç ve kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı belirlendi. Ksilitol, düşük kalorili bir şeker alkolü olarak bilinir ve genellikle şeker yerine kullanılır. Ancak yapılan araştırma, ksilitolün kan pıhtılaşmasını hızlandırarak bu tür kalp sorunlarının riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kalp hastalığı riski yüksek olan bireylerin bu tür tatlandırıcıları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.