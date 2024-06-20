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Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı! Herkes korona sanıyordu meğer...

Son araştırmalar, yaygın bir şeker ikamesi olan ksilitolün kalp sağlığı üzerinde olası riskler taşıdığını ortaya koyuyor. Cleveland Clinic tarafından yapılan yeni bir çalışma, ksilitol tüketiminin kalp krizi, felç ve kardiyovasküler ölüm riskini artırabileceğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 19:05 Güncelleme 20 Haziran 2024, 19:05
Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı! Herkes korona sanıyordu meğer...

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Ksilitol, düşük kalorili bir şeker alkolü olarak bilinir ve genellikle şeker yerine kullanılır. Ancak yapılan araştırmalar, bu tatlandırıcının kan pıhtılaşmasını hızlandırarak kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koyuyor.

TATLANDIRICI KULLANIMI ARTTI

Son yapılan bir araştırma, ksilitol adlı yaygın bir şeker ikamesinin kalp sağlığı için riskler taşıyabileceğini gösterdi. Cleveland Clinic'te yapılan çalışmaya göre, ksilitol tüketenlerde kalp krizi, felç ve kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı belirlendi. Ksilitol, düşük kalorili bir şeker alkolü olarak bilinir ve genellikle şeker yerine kullanılır. Ancak yapılan araştırma, ksilitolün kan pıhtılaşmasını hızlandırarak bu tür kalp sorunlarının riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kalp hastalığı riski yüksek olan bireylerin bu tür tatlandırıcıları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Araştırmacılar, ksilitolün vücuttaki kan hücreleri üzerindeki etkilerini fareler üzerinde ve insanlarda test ederek bu sonuçlara ulaştılar. Ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiği ve yapay tatlandırıcıların uzun vadeli etkilerinin daha iyi anlaşılması gerektiği belirtiliyor. Bu bulgular, sağlık uzmanlarının ve bireylerin yapay tatlandırıcıları kullanma konusunda daha bilinçli kararlar almaları gerektiği konusunda uyarı niteliğindedir.


Ksilitol, düşük kalorili bir şeker alkolü olup, genellikle şeker yerine kullanılan bir tatlandırıcıdır. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ksilitol içeren ürünlere örnekler şunlardır:

Şekersiz Sakızlar: Birçok şekerimsi sakız, ksilitol içerir ve diş sağlığı için tercih edilir.

Diş Macunları: Bazı diş macunları, diş çürümelerini önlemek için ksilitol içerebilir.

Şeker İçermeyen Şekerlemeler: Bazı tatlılar, özellikle diyabet hastaları için üretilen şeker içermeyen şekerlemeler, ksilitol kullanılarak tatlandırılır.

Unlu Mamuller: Bazı kurabiyeler, kekler ve diğer unlu mamuller, düşük kalorili olmaları için ksilitol içerebilir.

Ağız Bakım Ürünleri: Ağız spreyleri ve gargara solüsyonları da ksilitol içerebilir, çünkü ksilitol diş sağlığını korumak için kullanılan bir bileşendir.

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