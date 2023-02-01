Kahveniz sütlü olsun

Danimarkalı bilim insanları araştırdı. Sütlü kahvenin sade kahveye göre daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Kopenghag Üniversitesi'ndeki çalışmaya göre sütlü kahvenin bağışıklık hücrelerindeki anti-inflamutuar özellikleri ikiye katladığı anlaşıldı. Kahvenin, iltihaplanmayı azalttığı gösterilen polifenol adı verilen antioksidanlarla dolu olduğunu söyleyen araştırmacılar, süt gibi amino asitlerle zenginleştirilerek tüketilmesinin, iltihaplanmayı azalttığını vurguladı. Çalışmaları Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlandı.
- Sağlık
- 01.02.2023 Gazete