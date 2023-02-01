Kahveniz sütlü olsun

bilim insanları araştırdı. Sütlü kahvenin sade kahveye göre daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Kopenghag Üniversitesi'ndeki çalışmaya göre sütlü kahvenin bağışıklık hücrelerindeki anti-inflamutuar özellikleri ikiye katladığı anlaşıldı. Kahvenin, iltihaplanmayı azalttığı gösterilen polifenol adı verilen antioksidanlarla dolu olduğunu söyleyen araştırmacılar, süt gibi amino asitlerle zenginleştirilerek tüketilmesinin,Çalışmaları Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlandı.