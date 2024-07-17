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Kahve tüketimi hakkında bilinmesi gereken 9 nokta

Kimileri 'güne zinde başlamak', kimileri 'sosyalleşmek', kimileri 'işe konsantrasyon sağlamak', kimileri de 'yorgunluk atmak' için kahveye sarılıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Kahve tüketimi hakkında bilinmesi gereken 9 nokta

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Kimileri 'güne zinde başlamak', kimileri 'sosyalleşmek', kimileri 'işe konsantrasyon sağlamak', kimileri de 'yorgunluk atmak' için kahveye sarılıyor. Hal böyle olunca, modern çağın vazgeçilmezi haline gelen kahvenin tüketimi, son yıllarda 7'den 70'e hemen her kesimde hızla artıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kahve tüketimi hakkında bilinmesi gereken 9 noktayı anlatıyor: Kahve sürekli tüketildiğinde bağımlılık oluşturabilir. Fazla kalori alımına yol açabilir. Uyku kalitesini bozduğu için 17.00'dan sonra kahve tüketmeyin. Günlük 400 mg kafein aşılmamalı. Çocuk ve ergenler uzak durmalı. Vücuttan su atımını artırabilir. Uyanır uyanmaz kahve içmek, kortizol hormonunun fazla salgılanmasıyla anksiyete, yüksek tansiyon, kolesterol ve kemik erimesine yol açar. Fazla kahve içmek kalp damar sağlığını bozar. Kahve, hiçbir hali ile yağ yaktırmaz.

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