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Kadınların kabusu varis hakkında bilinmesi gerekenler!

Bacaklarda görülen varis, kadınların kabusu oluyor. Sağlığı da tehdit eden bu hastalıkta, erken tedavi önem taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Kadınların kabusu varis hakkında bilinmesi gerekenler!

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    Toplardamarlarda basınç artışı sonucu ortaya çıkan varis, ihmale gelmiyor. Fiziksel görünüme etkisinin yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiliyor. Daha çok orta yaş grubu kadınlara görülen bu hastalıkta hareketsiz yaşam tarzı ve obezite gibi faktörler etkili oluyor. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, varisin hastalarda bacak ödemi, ağrı, renk değişikliği ve pıhtı oluşumu gibi problemlere yol açtığını belirtiyor. Tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.

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    Varis, genellikle hastalarda bacak ödemi ve ağrılara yol açıyor. Ek olarak gelişmiş damarlarda pıhtı oluşumu gibi ciddi durumlara da neden oluyor. Toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu akciğer embolisi gibi hayati risk oluşturan durumlarla sonuçlanabiliyor. Hastalığın tanısı, damar cerrahı tarafından yapılan ayrıntılı muayene sonucu konuluyor.

    Tedavisi ise konvansiyonel ve kapalı olmak üzere iki farklı teknikle yapılıyor. Konvansiyonel yöntemde hastalıklı damar ve yan dalları cerrahi olarak çıkarılıyor. Kapalı yöntemler içerisinde ise lazer ve radyofrekans teknikleri bulunuyor. Varisi önlemek için düzenli egzersizlerin yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve aşırı kilodan kaçınılması öneriliyor.

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