Kadınların kabusu kırışıklıklarla baş etmek için etkili esansiyel yağlar!

Çoğu insan, konu cilt bakımına gelince kimyasal tedavilerin yan etkilerinden kaçınmak için tamamen doğal olan esansiyel yağları, tercih etmeye çalışıyor.

Antioksidan özellikleriyle bilinen konsantre bitki özleri, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlüyor. Cildin nem ve parlaklığını korumaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, kırışıklıklarla baş etmek için etkili esansiyel yağları sıralıyor:

LİMON YAĞI: Güneşin zararlarını önlüyor. Cilde zarar verebilecek serbest radikallere karşı savaşıyor. Cilt tonunu eşitler, cildin erken yaşlanmasını önler ve kırışıklıkları azaltır.

SANDAL AĞACI YAĞI: Sivilce, egzama, sedef hastalığı gibi durumlarla baş etmek için kullanılabilir.

LAVANTA YAĞI: Stresi hafifletmeye yardımcı olabilecek aromaterapötik özelliklere de sahiptir.

BİBERİYE YAĞI: Antibakteriyel özellikleri nedeniyle egzama ve dermatit gibi cilt rahatsızlıklarıyla baş etmeye yardımcı olabilir.



NAR YAĞI: Cildi UV ışınlarının neden olduğu hasarlardan korur ve erken yaşlanmayı önler.