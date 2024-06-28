PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kadınların kabusu aktif mesane

Aktif mesane, kadınların kabusu oluyor! Günde 8’den daha fazla idrara çıkmaya yol açıyor. Tedavisi kişiden kişiye değişen hastalıkta, düzenli takip önem taşıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Kadınların kabusu aktif mesane

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İdrar kesesinin depolama fonksiyonlarında ortaya çıkan problemlere aktif mesane sendromu deniyor. Sık idrara gitme, ani idrara sıkışma hissi, gece idrara kalkma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Daha çok genç yaş grubunda görülen bu hastalık, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız, aktif mesane hakkında önemli bilgiler veriyor...

SEBEBİ FAZLA KİLO
İlerleyen yaş, diyabet, prostat, idrar yolu enfeksiyonu ve fazla kilo, aktif mesane riskini artırıyor. Ggün boyunca 8'den daha fazla idrara çıkma durumu idrar sıklığının normalden fazla olduğunu gösteriyor. Dr. Yıldız, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: Hastadan öncelikle yaşam tarzını değiştirmesi istenir. Bunlara ek olarak ilaç tedavisi uygulanır. Bütün bu tedavi yöntemlerinin sonuçsuz kaldığı hastalarda mesane botoks uygulamaları ve sinir iletimini azaltan cerrahi müdahaleler de tercih edilebilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar
Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?
EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir
Başkan Erdoğan’dan cuma sonrası Esad’la görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri
Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor
İran yeni cumhurbaşkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi
İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e küfürlü yanıt...
Türkiye gri listeden çıkarken suç örgütlerine yönelik iki operasyon FATF toplantılarına damga vurdu: Leijdekkers ve Comanchero
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Yatırım akışı hızlanacak
Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satıldı! İşte bedeli
SON DAKİKA