Kadınların derdi fibromiyalji

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, kadınlarda daha sık görülüyor. Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, omuz ve kalçalarda bir türlü geçmek bilmeyen tutulmalara, kas ağrılarına neden olduğunu söylüyor. Tedaviyle ilgili şunları belirtiyor: Ağrılı noktalara radyofrekans tedavisi uygulanması gerekir. Radyofrekans akımı üreten özel bir jeneratör ve bu akımı dokuya ileten bir radyofrekans iğnesi ile ağrılı noktalara girilerek radyofrekans akımı yapılır.

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