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Kadınları tehdit eden endometriozis hakkında bilinmesi gerekenler

Endometriozis her 10 kadından birinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor. Prof. Erkut Attar uyarıyor: 6 ay boyunca geçmeyen ağrıda kontrol şart.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Kadınları tehdit eden endometriozis hakkında bilinmesi gerekenler

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Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Endometriozis geliyor. Çikolata kisti olarak bilinen bu hastalık dünyada yaklaşık 190 milyon kadını tehdit ediyor. Prof. Dr. Erkut Attar, "Çevresel koşullar, şehir yaşamı ve sağlıksız gıda endometriozis hastalarında artışa neden oldu" diyor. Önemli bilgiler veriyor:

EĞER AĞRI VARSA...
Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda görülür. Eğer bir kadın 6 ay boyunca sürekli bir ağrı çekiyor veya sürekli adet ağrısıyla bize geliyorsa burada endometriozis düşünülür. Bununla birlikte endometriozis ağrıları çoğunlukla şiddetlidir. Özellikle bir yere lokalize değildir, yani hasta karın içerisinde yaygın bir ağrı vardır ve lokalize olmadığı içinde ağrının yerini tam olarak saptamak da güçtür. Cerrahi tedavi kararı vermeden önce yumurtalık rezervinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Yanlış yapılan cerrahi tedaviler yumurtalıklara zarar verebilir. Bu dengenin çok iyi anlaşılması gerekir. Rezervi düşük olan kadınlarda gebelik için tüp bebek yönteminden faydalanmaktayız.

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