Kadınlara HPV aşısı çağrısı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde güçlü kadınlara vurgu yapıldı. İstanbul Polis Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürü Nilgün Selvi, Kaptan Pilot Edibe Koç ve Sualtı Sporunda dünya rekortmeni Milli Sporcu Birgül Erken, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde bir araya gelerek "Güçlü Kadınlar yürüdüğü yerde iz bırakır" etkinliğine katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kadın kanserlerini önlemek amacıyla ülkemizde uygulaması yapılan HPV aşısın da gündeme taşındı. Etkinlikte katılımcılara da aşı yapıldı. Ayrıca tüm kadınlara 'Bu aşıyı olun' mesajı yollandı. Katılımcılar ayrıca "Dünya üzerinde bir kişi bile yapabiliyorsa kadın ya da erkek fark etmez, herkes her şeyi yapabilir, yeter ki yapmak için hayalleriniz ve cesaretiniz olsun" ifadesini kullandı.
- Sağlık
- 11.03.2023 Gazete