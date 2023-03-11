Kadınlara HPV aşısı çağrısı

Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde güçlü kadınlara vurgu yapıldı. İstanbul Polis Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürü Nilgün Selvi, Kaptan Pilot Edibe Koç ve Sualtı Sporunda dünya rekortmeni Milli Sporcu Birgül Erken, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde bir araya gelerek "" etkinliğine katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kadın kanserlerini önlemek amacıyla ülkemizde uygulaması yapılan. Etkinlikte katılımcılara da aşı yapıldı. Ayrıca tüm kadınlara '' mesajı yollandı. Katılımcılar ayrıca "Dünya üzerinde bir kişi bile yapabiliyorsa kadın ya da erkek fark etmez, herkes her şeyi yapabilir, yeter ki yapmak için hayalleriniz ve cesaretiniz olsun" ifadesini kullandı.