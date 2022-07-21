Kadın Ürolog Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, ''İdrar Kaçırmanın Sırları''nı kitabında anlattı

2018'de Avrupa Üroloji Kongresi'ne Türkiye'den kendi yazdığı makalesiyle seçilen ilk kadın ürolog olan Dr. Dikmen, tüm kadınların dertlerine tercüman olacak "İdrar Kaçırmanın Sırları" isimli kitabıyla raflarda yerini almak için gün sayıyor.

ON BİNLERCE HASTA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Op. Dr. Dikmen, idrar kaçırma, iktidarsızlık ve prematür ejakülasyon sorunlarını, mesane hastalıklarını, prostat kanserini ve böbrek taşlarını en son bilimsel gelişmeler ışığında tedavi ediyor. İstanbul'daki kliniğinde hizmet veren Dr. Dikmen, Türkiye genelinde on binlerce erkek hastayı da cinsel sağlık, prostat ve testis hastalıkları konusunda tedavi etti. Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen, idrar kaçırma şikayeti olan binlerce kadın hastaya dayalı tecrübelerini aktardığı ilk kitabı için şunları söyledi:

REHBER OLACAK

"Kadın ürolog olmak için üroloji alanında çok sayıda engellere karşı, büyük gayretlerle mücadele ettim. İlk kitabımı idrar kaçırmadan muzdarip olan kadın hastaların dertlerine ışık tutmak için yazdım. Tüm kadınlar kitabımda kendi hayatlarından birer kesit bulacak. Bu kitap, "Tüm zorluklara rağmen ben her şeyin en iyisini yaparım" diyebilecek gücü kendinde bulan kadınların rehberi olacak."